De acordo com um comunicado do Ministério das Finanças da Zâmbia, o banco público chinês concordou em adiar o pagamento dos juros e da totalidade do empréstimo, que eram devidos no domingo passado, por seis meses.

"O pagamento diferido dos juros é agora vencido no dia 25 de abril de 2021", lê-se no comunicado, que admite que "alcançar este acordo é um marco importante nos seus esforços para o alívio da dívida, e foi tornado possível graças aos esforços do BDC e da Sinosure [a entidade financeira intermediária]".