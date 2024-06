O anúncio foi feito pelo secretário-geral dos comunistas em conferência de imprensa na sede do partido, em Lisboa, após uma reunião do comité central do PCP.

Paulo Raimundo sublinhou o atual "quadro exigente" do próximo congresso marcado por uma situação internacional em que "convivem perigos e potencialidades" e uma realidade nacional "marcada por alteração da correlação de forças quer no plano político, quer no plano institucional" e "um contexto de prolongada ofensiva reacionária anticomunista".

Neste encontro, o comité central do PCP deixou alertas "para a gravidade da situação internacional dos perigos que decorrem da política de confrontação, guerra e de corrida aos armamentos".

"À situação em curso na Europa e no Médio Oriente, acresce a instigação à confrontação na Ásia Pacífica e a desestabilização em vários pontos do mundo. A luta pela paz assume-se hoje como uma luta pela democracia, pela soberania e pelo futuro. Uma luta pela paz e pela solidariedade com a Palestina, pelo fim da guerra na Ucrânia, contra a hipocrisia, o sionismo e a instigação da confrontação", acrescentou Paulo Raimundo.

Sobre a política nacional, Raimundo falou de uma "realidade marcada pelas injustiças e desigualdades" resultado das opções políticas do atual e do anterior Governo.

"PSD e CDS procuram levar mais longe a política direita, essa política que tinha sido prosseguida pelo Governo do PS, ao serviço do grande capital, de ataque aos direitos dos trabalhadores, de agravamento da exploração, da entrega dos serviços públicos aos negócios privados", afirmou o secretário-geral do PCP.

O partido definiu também neste encontro os objetivos do próximo congresso, o regulamento da sua preparação e os critérios para a elaboração da lista do comité central.

O XXII Congresso do PCP vai realizar-se em 13, 14 e 15 de dezembro, anunciou em abril o secretário-geral do comunista, Paulo Raimundo.

No último congresso dos comunistas, que se realizou no final de novembro de 2020, Jerónimo de Sousa foi eleito secretário-geral do PCP pela quinta vez, com um voto contra, pelo comité central reunido nessa reunião magna.

