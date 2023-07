A música é uma aposta forte desta edição da FAE, que decorre entre 27 e 30 de julho com um conjunto de artistas que vão do rock à música tradicional, passando pelos ritmos de dança.

No Complexo Desportivo de Aguiar da Beira, pretende-se promover o que de melhor o concelho tem para oferecer a quem o visita, mostrando todo o potencial do território, com um programa para toda a família, pensado para proporcionar a quem visita Aguiar da Beira momentos de grande diversão, convívio e animação, lê-se no comunicado do município.

A FAE arranca a 27 de julho com Bombos de Carapito, arruada Concertinas da Farra, Os Abadenses e Clave de Sol, prosseguindo à noite com Ivandro e DJ Nox.

O segundo dia, 28 de julho, inclui 'sunset' com Dinho Zamorano e Banda Clareou, apresentação do Conservatório de Música de Ferreirim e, à noite, Xutos e Pontapés e DJ Wilson Honrado e Mikas.

No dia 29 de julho, Aguiar da Beira ouve Mafalda Veiga, DJ Insert Coin e a Banda Hi-Fi.

A fechar a FAE, há concerto de Sérgio Rossi e atuação do DJ Mikas.

MLE // SSS

Lusa/fim