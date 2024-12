"Espero que Macau abrace diversidade e inclusividade", disse Xi, num discurso proferido no território, em que mencionou também "maior abertura (...) e solidariedade".

"É importante esforçar--se para atrair os melhores talentos", sublinhou o líder chinês, que reiterou a necessidade de diversificação da economia da cidade, altamente dependente do turismo e dos casinos.

O líder chinês disse que Macau teve "a projeção e visibilidade internacionais significativamente aumentadas" nos últimos cinco anos, nomeadamente através da cooperação com os países de língua portuguesa.

Mas defendeu que a região "pode também buscar desempenhar um papel maior no palco internacional" e ter "uma visão mais ampla".

"Qualquer pessoa que apoie 'um país, dois sistemas' e ame Macau como o seu lar, é um nativo que 'tomou água do Lilau' e uma força positiva que contribui para o desenvolvimento de Macau", defendeu Xi.

O conceito 'um país, dois sistemas', originalmente proposto pelo líder chinês Deng Xiaoping (1904-1997) e aplicado pela primeira vez em 1997 e 1999, com a transferência de soberania de Hong Kong e da administração de Macau, respetivamente, prevê ao longo de 50 anos um determinado grau de autonomia para as duas regiões, com foco no respeito pelas liberdades e garantias dos cidadãos.

Xi Jinping fez ainda referência a um ditado, segundo o qual quem bebe da água da fonte no Lilau, um dos primeiros largos de estilo português da cidade, "cedo ou tarde volta a Macau".

Xi está na cidade para uma visita de três dias, durante a qual vai dar posse ao chefe do Executivo eleito, Sam Hou Fai, na sexta-feira, dia em que se comemora o 25.º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

Às novas autoridades, o líder chinês pediu que se alinhem "de forma mais proativa com as estratégias nacionais de desenvolvimento", dando como exemplo a Grande Baía Guangdong--Hong Kong--Macau.

A Grande Baía é um projeto de Pequim para criar uma metrópole mundial que integra Hong Kong, Macau e nove cidades da província de Guangdong, com 86 milhões de habitantes e uma economia superior a um bilião de euros em 2023.

A última visita de Xi à cidade tinha sido precisamente há cinco anos, quando presidiu à posse do chefe do executivo cessante, Ho Iat Seng.

Sam Hou Fai foi escolhido em 13 de outubro por um colégio eleitoral de 400 membros, selecionados por mais de 6.200 representantes de associações e organizações locais.

O antigo presidente do Tribunal de Última Instância vai ser o primeiro líder do governo da região a falar português.

