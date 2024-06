Na nota, "Xi Jinping endereça, em nome do Governo e do povo da China, as sinceras felicitações e melhores saudações ao Presidente Nyusi, ao Governo e povo de Moçambique".

"A China e Moçambique são bons amigos e verdadeiros irmãos, que enfrentam as tempestades ombro a ombro e compartilham dos mesmos prazeres e sofrimentos", lê-se no comunicado.

Xi Jinping destaca que nos últimos anos, o relacionamento sino-moçambicano tem se desenvolvido rapidamente, caracterizado pela confiança política mútua mais sólida, pelo apoio recíproco firme, nos assuntos internacionais e regionais, bem como pela cooperação pragmática frutífera em todas as esferas, trazendo mais benefícios para os povos dos dois países.

O Presidente da China avança que atribui alta importância ao desenvolvimento das relações sino-moçambicanas, manifestando disponibilidade para fomentar, de forma contínua, a amizade tradicional e aprofundar a cooperação de benefícios mútuos.

Moçambique assinalou no último dia 25 os 49 anos de independência nacional, alcançada no dia 25 de junho de 1975, após dez anos de luta armada contra o regime colonial português.

PMA // EA

Lusa/Fim