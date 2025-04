Xi vai realizar esta semana um périplo pelo Sudeste Asiático para reforçar as relações comerciais do seu país e tentar reforçar a confiança na China como um parceiro de confiança, ao contrário dos Estados Unidos, que lançaram uma ofensiva comercial global.

O Presidente chinês vai deslocar-se ao Vietname, Malásia e Camboja, onde se reunirá com os seus homólogos, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. Estas são as primeiras visitas internacionais de Xi Jinping este ano.

"Os nossos dois países devem salvaguardar firmemente o sistema comercial multilateral, a estabilidade das cadeias industriais e de abastecimento globais e um ambiente internacional de abertura e cooperação", escreveu o líder chinês no jornal vietnamita Nhan Dan, de acordo com a agência noticiosa oficial da China.

"Uma guerra comercial e uma guerra tarifária não produzem vencedores, e o protecionismo não leva a lado nenhum", sublinhou.

A visita do Presidente chinês ocorre numa altura em que o país asiático tenta emergir como um parceiro estável em contraste com os Estados Unidos, cujo Presidente Donald Trump lançou uma ofensiva comercial com novas taxas alfandegárias fixadas em 145% sobre os produtos chineses, excluindo algumas isenções.

Esta medida abalou os mercados mundiais e levou Pequim a retaliar.

O Vietname está a negociar uma redução de 46% das tarifas norte-americanas que, após a suspensão temporária de 90 dias anunciada por Trump, poderá entrar em vigor a partir de julho.

Xi Jinping chega hoje ao Vietname, onde deve permanecer dois dias, na sua primeira viagem ao país vizinho desde dezembro de 2023.

Os dois países mantêm relações económicas fortes. No entanto, são regularmente perturbadas por disputas territoriais no Mar do Sul da China, particularmente devido a reivindicações concorrentes do arquipélago das Paracels.

A China reivindica a quase totalidade das ilhotas do Mar do Sul da China, enquanto os outros países costeiros (Filipinas, Vietname, Brunei, Malásia) têm reivindicações rivais.

Xi Jinping garantiu no artigo publicado hoje no jornal vietnamita que Pequim e Hanói são capazes de resolver estes litígios através do diálogo.

"Devemos gerir as disputas de forma adequada e salvaguardar a paz e a estabilidade na nossa região", escreveu Xi.

"Com a nossa visão, somos plenamente capazes de resolver corretamente as questões marítimas através de consultas e negociações", apontou.

Xi sublinhou a necessidade de Pequim e Hanói "reforçarem a coordenação" em vários setores, como a educação, a agricultura, as infraestruturas e a tecnologia.

Durante a sua visita à China, a segunda em menos de 18 meses, os dois países assinarão cerca de 40 acordos bilaterais sobre uma vasta gama de questões.

A China é o principal parceiro comercial do Vietname há mais de duas décadas e, em 2024, o comércio bilateral ultrapassou os 260 mil milhões de dólares (228 mil milhões de euros), segundo dados oficiais.

Nos últimos anos, o Vietname, outrora inimigo histórico dos EUA, aproximou-se de Washington com o objetivo de diversificar as suas exportações, o principal motor económico do país.

Durante o primeiro mandato de Trump (2017-2021), muitas empresas mudaram-se da China para o Vietname para evitar as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos chineses.

JPI // APL

Lusa/Fim