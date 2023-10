Nesta edição será debatida a "atualidade do pensamento" de Cabral, no âmbito dos 100 anos do seu nascimento, que se assinalam em 2024, e na sexta-feira, segundo e último dia do evento, o presidente da Fundação Amílcar Cabral, o ex-chefe de Estado cabo-verdiano Pedro Pires, fará uma intervenção sobre o legado do líder histórico.

Os Encontros de Escritores de Língua Portuguesa foram iniciados pela UCCLA em 2010, para a valorização da cultura, a difusão e promoção das literaturas dos países lusófonos e a troca de experiências entre escritores têm como tema nesta edição "A língua portuguesa, expressão de liberdade, democracia e desenvolvimento municipal".

Na XI edição, participam os escritores Jacques dos Santos (Angola), André Bazzoni Bueno e Domício Proença Filho (Brasil), António Baptista, Fátima Fernandes, Felisberto Vieira, José António dos Reis, José Maria Semedo, Lúcia Cardoso, Madalena Neves, Odair Varela, Vera Duarte e Vlademiro Furtado (Cabo Verde), Amadú Dafé (Guiné-Bissau), Sheila Khan (Moçambique) José Pedro Castanheira, José Pires Laranjeira e Leonel Barbosa (Portugal), Olinda Beja (São Tome e Príncipe) e Pedro Casteleiro (Galiza).

Os encontros contarão com a presença do primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, hoje na sessão de abertura, e do Presidente cabo-verdiano, José Maria Neves, no encerramento.

Durante o evento serão ainda apresentados os vencedores da 8.ª edição do Prémio de Revelação Literária UCCLA-CMLisboa - Novos Talentos, Novas Obras em Língua Portuguesa, atribuído 'ex aequo' a André Bazzoni Bueno e a Leonel Barbosa.

Dos dez EELP anteriores, quatro decorreram na cidade de Natal (Brasil), um em Luanda (Angola) e os restantes na cidade da Praia, Cabo Verde. Já participaram mais de 200 escritores, entre os quais seis prémios Camões: Arménio Vieira, Eduardo Lourenço, Germano Almeida, João Ubaldo Ribeiro, Mia Couto e Pepetela.

A UCCLA organiza os encontros juntamente com a Câmara Municipal da Praia, com o apoio da Academia Cabo-verdiana de Letras e da Sociedade Cabo-Verdiana de Autores e da SPA - Sociedade Portuguesa de Autores.

VM //

Lusa/Fim