Os dois dirigentes, sentados lado a lado no Kremlin, segundo as imagens difundidas pela televisão pública russa, vão realizar primeiro um encontro pessoal e depois continuar as conversações durante um jantar.

Xi Jinping chegou hoje à capital russa, para uma visita oficial de três dias.

O Presidente chinês terá hoje uma reunião informal com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, antes de negociações mais formais na terça-feira.

A China mantém uma posição ambígua em relação à guerra na Ucrânia. Por um lado, defende a integridade territorial ucraniana, mas por outro diz ter em consideração também as preocupações de segurança anunciadas pela Rússia.

CSR // PDF

Lusa/Fim