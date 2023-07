Num discurso proferido num jantar a propósito da primeira visita oficial a Timor-Leste do primeiro-ministro português, António Costa, Gusmão lembrou que o novo Governo quer definir "uma política nacional para a economia azul".

"A partir do mar há todo um conjunto de setores que se apresentam como um potencial instigador de desenvolvimento sustentável, desde os setores tradicionais aos setores mais recentes", defendeu o chefe de Governo.

Gusmão lembrou que "Portugal está também a apostar na economia azul, não só para gerar riquezas para a sua população, mas para reforçar o clima e o oceano".

"Gostaríamos por isso que também a nossa estratégia (...) pudesse colher da experiência, conhecimento e inovação dos portugueses, navegando juntos no estabelecimento de uma economia azul sustentável em Timor-Leste", disse o primeiro-ministro timorense.

"Os nossos países são pequenos, mas crescem exponencialmente quando olhamos para o mar", disse Gusmão.

Outro objetivo do novo executivo timorense é a descentralização, tendo o chefe de Governo dito que Portugal também pode ajudar nesta área.

"A experiência portuguesa no domínio da administração pública e municipal é uma fonte de conhecimento e excelência que podemos absorver para avançar nesta nossa prioridade", disse Gusmão.

No discurso de tomada de posse, a 01 de julho, o primeiro-ministro de Timor-Leste prometeu avançar no processo do poder local, com uma descentralização faseada do Governo e a criação de assembleias municipais.

Esta é a primeira visita oficial de um chefe de Governo estrangeiro ao país de 1,3 milhões de habitantes e que ocupa o 140.º lugar no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas desde a tomada de posse do novo executivo timorense, a 01 de julho.

Na agenda da visita está previsto, na quarta-feira, um encontro com a presidente do parlamento de Timor-Leste, Fernanda Lay, a primeira mulher a ocupar o cargo.

A acompanhar António Costa está a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e também o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que iniciou na segunda-feira uma visita oficial ao sudeste asiático, com passagem pela Indonésia, Timor-Leste e Filipinas -- todos membros da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) -- para discutir a intensificação das relações económicas.

Na sexta-feira, João Gomes Cravinho será recebido pelo homólogo filipino, Enrique Manalo, para debater o papel das Filipinas como coordenador das relações entre a União Europeia e a ASEAN.

Esta será a primeira vez que um chefe da diplomacia portuguesa se desloca às Filipinas para uma visita bilateral, com as questões económicas e o potencial de cooperação nas energias renováveis em destaque.

VQ (ASP) // PMC

Lusa/Fim