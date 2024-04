"Sei que a nossa relação bilateral se vai tornar mais forte e vou trabalhar para os interesses mútuos dos nossos países. Uma prioridade para as duas nações é finalizar as fronteiras marítimas de acordo com o direito internacional e com base na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar", refere Xanana Gusmão, num comunicado enviado à imprensa, que cita a carta.

No comunicado, Xanana Gusmão refere que a definição das fronteiras marítimas vai garantir que ambos os países tenham a certeza sobre os seus direitos soberanos e apoiar o desenvolvimento da economia do mar.

O chefe do Governo timorense disse em dezembro, durante a apresentação do Orçamento de Estado para este ano, que pretendia iniciar as negociações para a delimitação das fronteiras marítimas com a Indonésia ainda este ano.

O primeiro-ministro timorense comprometeu-se também a manter fortes as relações bilaterais de amizade e de cooperação e salientou que os dois países "continuam a ser um modelo global na reconciliação e poder transformador do diálogo e confiança".

"A Indonésia é o nosso maior parceiro comercial e temos laços fortes entre os nossos povos e de cooperação em várias áreas", disse.

Xanana Gusmão destacou também que, no atual momento de "turbulência e mudança nas relações internacionais", a Indonésia "desempenha um papel central na promoção da cooperação, tolerância e paz".

"Com a sua liderança, a Indonésia poderá tornar-se numa das principais potências económicas mundiais, contribuindo para o crescimento económico e a prosperidade da região", acrescentou.

A Comissão Eleitoral Central da Indonésia publicou terça-feira os resultados das eleições presidenciais, realizadas em fevereiro, confirmando a vitória de Prabowo Subianto e Gibran Rakabuming Raka (filho do Presidente cessante) com 96.214.691 dos 164.227.475 votos válidos em todo o país.

Com mais de 50% dos votos, Prabowo assume assim o cargo de Presidente da Indonésia para os próximos cinco anos, o país com maior população muçulmana do mundo e membro das 20 maiores economias (G20).

Terá como vice-Presidente o filho de Joko Widodo, que cumpriu dois mandatos consecutivos na Presidência e não pôde concorrer de novo por imperativos constitucionais.

Prabowo, 72 anos, era apontado como favorito para suceder a Joko Widodo na Presidência da terceira maior democracia do mundo, depois da Índia e dos Estados Unidos.

Prabowo era o único candidato com ligações à ditadura de Suharto (1967-1998), altura em que era tenente-general, e tem sido criticado por alegados abusos de direitos humanos em Timor-Leste e na Papua, bem como pela tortura de ativistas indonésios pró-democracia.

