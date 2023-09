O caso envolve o antigo presidente executivo, Steve Wynn, e consta de um documento judicial apresentado esta quinta-feira em tribunal.

Os advogados da Wynn Resorts e das mulheres que trabalhavam como manicures e maquilhadoras apresentaram o documento no Tribunal Distrital dos Estados Unidos em Las Vegas. Os termos do acordo não foram divulgados.

As mulheres acusaram os responsáveis da empresa de estarem cientes e não agirem sobre alegações de má conduta antes de Steve Wynn se demitir em fevereiro de 2018.

Wynn, agora com 81 anos e a viver na Florida, pagou multas monetárias recorde aos reguladores do jogo, mas negou consistentemente as alegações de má conduta sexual em vários tribunais.

A juíza distrital Gloria Navarro agendou uma audiência para 06 de novembro para encerrar o caso, de forma a dar tempo para a conclusão do "processo de liquidação, incluindo a emissão do fundo de liquidação", de acordo com o processo judicial.

A ação foi movida em setembro de 2019 no tribunal estadual de Nevada e transferida em outubro de 2019 para o Tribunal Distrital. Foi rejeitado em julho de 2020 por um juiz federal em Las Vegas por usar pseudónimos e não especificar reivindicações individuais de assédio.

O Tribunal de Recurso do 9.º Circuito dos EUA voltou a apreciá-lo em novembro de 2021, determinando que as nove mulheres poderiam permanecer anónimas e adicionar as alegações de assédio individuais.

Steve Wynn demitiu-se dos cargos empresariais depois de o Wall Street Journal ter publicado alegações de várias mulheres de que as tinha assediado ou agredido sexualmente nos hotéis. O empresário desinvestiu em ações da empresa que tinha fundado, abandonou o conselho de administração e demitiu-se do cargo de responsável financeiro do Comité Nacional Republicano.

Em julho, Wynn concordou em pôr fim a uma batalha de anos com a Comissão de Jogos do Nevada, pagando uma multa de 10 milhões de dólares (9,33 milhões de euros) e cortando relações com a indústria de casinos que ajudou a moldar em Las Vegas, onde desenvolveu propriedades de luxo, incluindo o Golden Nugget, o Mirage e o Bellagio. Também desenvolveu o Golden Nugget em Atlantic City, Nova Jersey; o Beau Rivage em Biloxi, Mississippi; e o Wynn Macau, naquela região administrativa especial chinesa.

A Wynn Resorts pagou à comissão 20 milhões de dólares (18,7 milhões de euros) em fevereiro de 2019 por não ter investigado as alegações de má conduta sexual feitas contra o presidente executivo.

Os reguladores do jogo de Massachusetts multaram a Wynn Resorts em mais 35 milhões de dólares (32,7 milhões de euros) e o novo executivo-chefe da empresa, Matthew Maddox, em 500 mil dólares (466,4 mil euros), por não ter divulgado, ao solicitar uma licença para o resort Encore Boston Harbor, que havia alegações de má conduta sexual contra Steve Wynn.

Em novembro de 2019, a Wynn Resorts concordou em aceitar 20 milhões de dólares de indemnização de Steve Wynn e mais 21 milhões de dólares (19,6 milhões de euros) de seguradoras, em nome de atuais e antigos funcionários, para resolver processos judiciais de acionistas que acusavam os diretores da empresa de não divulgarem as alegações de má conduta.

