De acordo com a agência noticiosa espanhola EFE, William Carvalho respondeu às perguntas do juiz durante uma hora e meia, depois de ter entrado por uma porta lateral no edifício do tribunal, evitando os numerosos jornalistas que aguardavam junto à entrada principal.

O médio do Bétis, sétimo classificado da Liga espanhola, saiu sem que tenham sido aplicadas medidas de coação, apesar de o Tribunal Superior de Justiça da Andaluzia ter informado que "a condição [do jogador português] continua a ser a de investigado".

A investigação a William Carvalho, de 31 anos, por um crime de agressão sexual, surgiu na sequência de uma denúncia apresentada por uma mulher com a qual o jogador natural de Angola manteve uma relação, em agosto de 2023.

