"Quando eu era criança, a minha avó costumava dizer que as melhores coisas da vida vivem do outro lado do medo", diz Will Smith, na abertura do primeiro episódio. "Espero mesmo que a Gigi tivesse razão".

Com uma postura entre o entusiasmo e o medo, salpicando as conversas com piadas aqui e ali, Will Smith leva a audiência consigo para locais remotos, mostrando facetas pouco conhecidas do mundo natural, com a ajuda de exploradores profissionais.

Um deles é Erik Weihenmayer, o primeiro alpinista cego a chegar ao topo do Monte Evereste, que no segundo episódio viaja com o ator até à ilha de Tanna, no Pacífico, para explorar o vulcão Monte Yasur.

"Nada é tão fixe como receber um telefonema do Will Smith", disse à Lusa o explorador, à margem de um evento em Los Angeles. "Ligou e perguntou se eu queria embarcar numa aventura. Eu disse que sim, parece-me bem", gracejou.

Weihenmayer, que ficou totalmente cego aos 14 anos devido a uma doença degenerativa, disse que sempre quis ter uma vida aventureira e logrou o feito de escalar as sete montanhas mais altas do mundo, os Sete Cumes.

As gravações para o episódio, intitulado "The Silent Roar" ("O Rugido Silencioso") duraram cerca de duas semanas, contou o explorador. Na viagem de carro até ao vulcão, que está ativo, Will Smith age nervosamente e Weihenmayer diz-lhe, em tom de brincadeira: "Quase posso garantir que vais sobreviver".

À Lusa, Weihenmayer explicou que tudo é feito com a segurança em foco. "Não estamos a tentar desafiar a morte, estamos a tentar minimizar o risco", afirmou. "Chamo-lhe 'eliminar o joker'", descreveu, no sentido de retirar o máximo de variáveis e surpresas à missão.

"Porque já estamos na borda, não queremos mais incerteza e desafio. Temos de ser muito inteligentes quando fazemos estas coisas", reiterou.

"Welcome to Earth" foi criada por Will Smith e pelo realizador Darren Aronofsky (de "O Cisne Negro", "Noé", "A Vida não é um Sonho") e tem a cinematografia típica da National Geographic, com cenários naturais impressionantes e perspetivas aéreas de regiões quase intocadas.

A minissérie de seis episódios tem estreia marcada para quarta-feira na plataforma Disney+.

