Apesar das tensões bilaterais, o Presidente dos Estados Unidos espera reencontrar-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, na cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), que se realiza em São Francisco, na Califórnia, em meados de novembro.

Xi Jinping ainda não confirmou a presença na cimeira.

Durante o encontro com o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Biden apelou para que a China trabalhe com os Estados Unidos para gerirem a relação dos dois países forma responsável e "enfrentar em conjunto os desafios globais".

As duas grandes potências devem "manter as linhas de comunicação abertas", disse Biden a Wang Yi, de acordo com um comunicado de imprensa da Casa Branca.

O ministro chinês está a fazer uma visita a Washington e a prosseguir com encontros diplomáticos para ajudar a acalmar a relação tumultuosa entre os dois países.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, não deu qualquer indicação se Pequim tinha respondido positivamente ao convite para que Xi Jinping visitasse os Estados Unidos.

"Estamos a trabalhar em conjunto" tendo em vista essa visita por ocasião da cimeira da Apec, assegurou um funcionário americano que pediu anonimato.

