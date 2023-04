A justiça dos Estados Unidos ataca desta forma "as operações mais vastas, violentas e prolíficas de tráfico de fentanil, geradas pelo cartel de Sinaloa e alimentadas por compostos químicos de empresas farmacêuticas chinesas", indicou o responsável pela justiça da administração norte-americana, Merrick Garland, numa conferência de imprensa.

Garland salientou que quatro filhos do fundador do cartel mexicano Joaquin "El Chapo" Guzman, conhecidos como "Chapitos", foram alvo de acusações.

Segundo o mesmo responsável, é enviada "uma mensagem clara aos Chapitos, ao cartel de Sinaloa e às redes criminosas de tráfico de droga em todo o mundo, a de que a Agência Antidroga (DEA) adotará todas as medidas para proteger a segurança nacional dos Estados Unidos e a saúde e segurança dos norte-americanos".

O departamento do Tesouro sancionou duas entidades na China e cinco indivíduos, na China e na Guatemala, envolvidos no fornecimento de compostos químicos necessários ao fabrico do fentanil.

Por seu lado, o departamento de Estado anunciou recompensas por informações que levem à detenção ou indiciação de 27 pessoas ligadas ao tráfico.

Nos Estados Unidos, entre 2020 e 2021, as mortes ligadas a overdoses de opioides subiram 17%, de 69.000 para 81.000.

EO // RBF

Lusa/fim