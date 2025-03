"As ações do Presidente da Republika Srpska, Milorad Dodik, estão a minar as instituições da Bósnia-Herzegovina e a ameaçar a sua segurança e estabilidade", afirmou Rubio através da sua conta na rede social X.

Em causa está a assinatura pelo líder político sérvio-bósnio na semana passado de leis que banem a polícia e o poder judicial do território, entretanto suspensas pelo Tribunal Constitucional da Bósnia.

Rubio acrescentou que os Estados Unidos "encorajam os líderes políticos da Bósnia e Herzegovina a empenharem-se num diálogo construtivo e responsável".

"Apelamos aos nossos parceiros na região para que se juntem a nós na luta contra este comportamento perigoso e desestabilizador.

Na sexta-feira, o Tribunal Constitucional da Bósnia suspendeu "temporariamente" as leis aprovadas pela RS, que proíbem a polícia e o poder judicial no território.

Na sua decisão, o tribunal sublinhou que a aplicação das leis "poderia pôr em perigo a ordem constitucional", bem como a "estabilidade política da Bósnia-Herzegovina". O tribunal afirmou ainda que as medidas teriam "consequências graves".

A legislação assinada por Dodik proíbe o Tribunal Estadual da Bósnia, o Ministério Público Estadual e a Polícia Central (SIPA) de operarem no território da RS.

As medidas foram adotadas em resposta à condenação, a 26 de fevereiro, de Milorad Dodik, de 65 anos, pelo Tribunal Estadual de Sarajevo, num julgamento por incumprimento das decisões do Alto Representante Internacional Christian Schmidt, responsável por fazer cumprir o acordo de paz de Dayton.

Dodik foi condenado a um ano de prisão e a seis anos de proibição de exercer cargos público -- uma decisão judicial de que poderá recorrer -, mas rejeitou entretanto o veredicto, alegando que não tem intenção de regressar ao tribunal e denunciando que está a ser vítima de um "julgamento político" que visa "eliminá-lo da arena política".

Há anos que o líder sérvio da Bósnia tenta separar a República Srpska da Bósnia e Herzegovina, violando repetidamente a legislação bósnia e os Acordos de Paz de Dayton.

Desde o fim da guerra, o país está dividido em entidades semi-autónomas, a Federação da Bósnia-Herzegovina - com maioria bósnia e croata - e a Republika Srpska - com maioria sérvia.

