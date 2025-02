Segundo a empresa chinesa, o projeto ainda está pendente da aprovação das autoridades e a sua abertura está prevista para 2027.

O objetivo é renovar o Jinjiang Park, o primeiro parque de diversões de Xangai, inaugurado em 1984 e que, desde o início do século XXI, tem a primeira roda gigante da China, com mais de 100 metros de altura. O seu operador anunciou o seu encerramento temporário no final de janeiro para obras de renovação.

O chamado "Harry Potter Studio Tour" em Xangai estender-se-á por uma área de cerca de 53 mil metros quadrados, com zonas interiores e cobertas, e um tempo de visita estimado em meio dia.

Nas suas várias áreas, os visitantes poderão percorrer os cenários da saga, interagir com os adereços utilizados nos filmes e ver imagens de bastidores para compreender como os romances foram levados ao grande ecrã.

Com a reconstrução do recinto, que dispõe de uma paragem de metro à entrada que permite a ligação ao centro da cidade em menos de meia hora, a Jinjiang International pretende "fazer dele um projeto emblemático que atrairá fãs [da saga Harry Potter] de todo o país e mesmo de todo o mundo".

Xangai abriu em 2016 o primeiro parque Disneyland da China continental - em 2005 abriu no território semiautónomo de Hong Kong - e a partir do verão deste ano terá também o primeiro complexo temático Lego do país.

JPI // VQ

Lusa/Fim