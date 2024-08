Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average cedeu 1,51%, o tecnológico Nasdaq recuou 2,43% e o alargado S&P500 perdeu 1,84%.

Os rendimentos obrigacionistas caíram, o que deixa antecipar que a Reserva Federal (Fed) pode vir a descer a sua taxa de juro de referência mais do que esperado até agora.

A taxa de desemprego nos EUA subiu mais do que previsto, para 4,3%, anunciou o Departamento do Trabalho, antes da abertura do mercado bolsista.

É o nível mis elevado desde outubro de 2021, representando 352 mil desempregados a mais, no total superior a 7,2 milhões.

Para mais, foram criados apenas 114 mil empregos em julho, depois de 179 mil em junho, número este, por sua vez, revisto em forte baixa, e contra 185 mil previstos.

Este relatório sobre o emprego é tão fraco que pode mudar os dados para a Fed. Os investidores quantificam agora em 60% as hipóteses de uma baixa da taxa de juro em 50 pontos-base em setembro E em novembro", comentou Chris Low de FHN Financial.

Isto representa uma mudança brutal do estado de espírito dos investidores, que até agora antecipavam apenas um corte na taxa de referência, de 25 pontos-base e em setembro.

Esta deterioração do mercado de trabalho, a contração prolongada da atividade industrial, revelada pelo inquérito ISM e as afirmações do presidente da Fed, Jerome Powell, na quarta-feira, a reconhecer que está agora mais preocupado com o emprego, "suscitaram uma mudança psicológica nos investidores", estimou Steve Sosnick, da Interactive Brokers.

"Passámos da esperança de assistir a um arrefecimento suave da economia para um receio de arrefecimento brutal", isto é, uma recessão?

Porém, para Art Hogan, da B.Riley Wealth Management, "os investidores reagiram em excesso".

Com disse à AFP: "Os investidores estão prontos para disparar primeiro e perguntar depois", sublinhando que "o mercado do emprego tem estado sólido nos últimos três meses e os resultados de empresas têm sido, no conjunto, bons".

No conjunto da semana, o Dow Jones perdeu mais de dois por cento e o Nasdaq mais de quatro por cento.

RN // RBF

Lusa/fim