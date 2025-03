No fecho da sessão, o Dow Jones Industrial Average descia 1,55% para 42.520 pontos, o S&P 500 descia 1,22% para 5.778 e o Nasdaq descia 0,35% para 18.285.

A praça nova-iorquina tinha registado perdas maiores na segunda-feira, depois de o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter confirmado as tarifas, tendo a sessão de hoje sido, em geral, negativa, mas com uma grande oscilação no caso do Nasdaq, que esteve no verde durante algum tempo.

As maiores perdas registaram-se no setor financeiro (-3,54%), arrastado pelos grandes bancos: Bank of America (-6,32%), Citigroup (-6,30%), Wells Fargo (-4,84%) e JPMorgan Chase (-3,99%), Goldman Sachs (-4,02%) e Morgan Stanley (-5,75%).

O setor automóvel também registou perdas, com a queda de empresas como a General Motors (-4,56%), Tesla (-4,47%) e Ford (-2,88%).

Os setores industrial (-1,96%) e de bens essenciais (-1,78%) também sofreram, enquanto o setor tecnológico terminou com um ligeiro ganho (0,01%).

Entre as 30 empresas cotadas no Dow Jones destacam-se as quedas dos setores industriais Boeing (-6,45%) e 3M (-4,81%), enquanto as empresas tecnológicas Nvidia (1,69%) e IBM (1,21%) mantiveram-se positivas.

Entretanto, o rendimento das obrigações a 10 anos recuperou para 4,25 por cento, o ouro subiu para 2.926 dólares a onça e o euro estava a ser negociado a 1,0619 dólares.

