Arrefecido pela atitude dos bancos sentais em relação à inflação, o seletivo Dow Jones Industrial Average, que esteve em baixa ao longo de toda a semana, fechou hoje a recuar 0,65%. Mas, mais fortes foram as perdas do Nasdaq (1,01%) e do S%P50 (0,77%).

No conjunto da semana, as perdas destes índices rondaram os dois por cento.

"É o fantasma da subida da taxa de juro e a mensagem estrita dos bancos centrais" que deprimiu os mercados, resumiu Peter Cardillo, da Spartan Capital, enquanto relativizava ao mesmo tempo a baixa das cotações.

"O tom dos bancos centrais é a desculpa para a baixa, mas o facto é que o mercado progrediu fortemente nos últimos três meses, o que motivou a realização de ganhos", acrescentou este analista, questionado pela AFP.

A semana foi marcada pelas declarações no Congresso do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, a avisar que se deve esperar mais subidas da taxa de juro de referência, justificadas com o objetivo de jugular a inflação, o que arrefeceu um pouco o entusiasmo dos investidores.

As inquietações também vieram da Europa, onde vários bancos centrais endureceram a política monetária, nomeadamente o Banco de Inglaterra, que surpreendeu os investidores, ao subir a sua taxa de juro de referência em meio ponto percentual, para contrariar a subida dos preços mais tenaz entre os membros do G7 (8,7%, em termos anuais).

"Há uma inquietação constante quanto a uma potencial recessão nos EUA, da qual se fala há 18 meses. Mas parece que há mais problemas do lado da Europa", resumiu Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

Vários índices de atividade PMI publicados na sexta-feira apontaram para enfraquecimentos no Reino Unido, em França, na Zona Euro e até no Japão.

Esta informação "indica que a Europa está a cair em uma recessão prolongada, que pode propagar-se a outras economias e causar um crescimento negativo nos EUA durante o +último trimestre do ano", afirmou José Torres, economista da Interactive Brokers. "Os mercados bolsistas parecem que valorizaram estes receios hoje, ma com um risco suplementar para a baixa", reforçou.

