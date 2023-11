Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,53%, o tecnológico Nasdaq avançou 0,46% e o alargado S&P500 subiu 0,41%.

"Quando não há muito volume nem muitas informações, o mais seguro é não esperar que o mercado suba. E foi o que se passou", comentou Steve Sosnick, analista da Interactive Brokers.

Vários operadores faltaram com efeito hoje à sessão, na véspera do feriado do Dia de Ação de Graças ('Thanksgiving'), o que limitou as transações.

"O mercado está com uma tendência de subida e hoje manteve-a", considerou Steve Sosnick. "E mesmo que se as notícias da Nvidia não chegaram para fazer progredir o título, bastaram para que a praça avançasse, no seu conjunto", especificou.

O fabricante de cartas gráficas, indispensáveis à criação de interfaces, como a plataforma de inteligência artificial (IA) generativa ChatGPT, voltou a ultrapassar as antecipações dos analistas com os seus números trimestrais e divulgou previsões muito superiores às feitas por estes para o período corrente.

Para Derren Nathan, analista da Hargreaves Lansdown, os investidores "estão a fazer uma pausa" na Nvidia, que baixou hoje 2,46%, para perceberem as consequências para a empresa das novas restrições à exportação para a exportação impostas pelo governo dos EUA.

Na terça-feira, durante uma conferência telefónica de apresentação dos resultados, a diretora financeira da Nvidia, Colette Kress, admitiu que estas restrições teria "um efeito negativo" no volume de negócios do grupo na China, enquanto garantia que esta situação "seria mais do que compensada por um forte crescimento em outras regiões.

"Se os resultados [da Nvidia] fosse conforme às expectativas, a ação teria tido um verdadeiro mau dia", relativizou Steve Sosnick. Entre o final de outubro e segunda-feira, o título Nvidia valorizou 25%.

Para este analista, Wall Street também foi encorajada por outro valor emblemático da IA, a Microsoft, que fechou a ganhar 1,28%, que tem evoluído em terreno positivo depois do anúncio, na noite de terça para quarta-feira, do regresso de Sam Altman à direção de OpenAI.

A empresa de Redmond, no Estado de Washington, detém 49% do criador do ChatGPT.

Outros títulos cuja atividade está intimamente ligada à IA foram procuradas, como C3 AI (+1,02%), editor de programas informáticos integrando a IA, ou Meta (+1,34%), que desenvolveu o seu próprio modelo de IA generativa.

A sessão bolsista beneficiou também de um alívio em várias frentes, como a estabilização dos rendimentos obrigacionistas e a baixa das cotações do petróleo.

RN // RBF

Lusa/fim