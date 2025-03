Os resultados definitivos da sessão indicam que índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 1,42%, o tecnológico Nasdaq ganhou 2,27% e o alargado S&P 500 avançou 1,76%.

Para Steve Sosnick, da Interactive Brokers, o mercado norte-americano foi movido pelo entusiasmo cuja "causa principal" está nas novas declarações em torno da guerra comercial iniciada pelo Presidente Donald Trump.

De acordo com notícias dos meios de comunicação social publicadas este fim de semana, o aumento dos direitos aduaneiros recíprocos, que deveria entrar em vigor a 02 de abril, pode ser menos generalizado do que o previsto.

Um funcionário da Casa Branca disse à agência France-Presse (AFP) que as tarifas setoriais "podem ou não ser implementadas a 02 de Abril", acrescentando que a situação ainda pode mudar.

Donald Trump disse aos jornalistas no Salão Oval, na sexta-feira, que não pretendia alterar a sua política comercial, embora tenha mencionado uma possível flexibilidade.

"Os investidores claramente detestam a ideia das tarifas", pelo que qualquer notícia que aponte para uma redução das mesmas é uma boa notícia para Wall Street, destacou Sosnick à AFP.

Para o analista, esta informação é "um bom sinal para os mercados em geral, porque significa que [Donald Trump] talvez esteja de olho nas bolsas, muito mais" do que os investidores previam.

No entanto, o Presidente dos EUA anunciou hoje que os países que comprarem gás ou petróleo venezuelanos serão atingidos por taxas alfandegárias de 25% sobre todos os seus produtos que entrem nos Estados Unidos a partir de 02 de abril.

Além disso, a publicação, poucos minutos após a abertura, do índice Flash PMI da S&P Global "solidificou a subida inicial" em Wall Street e permitiu-lhe continuar nesse sentido "ao longo do dia", segundo Sosnick.

O índice composto de atividade geral recuperou para 53,5 em março, face aos 51,6 do mês anterior, o seu nível mais elevado desde dezembro.

Entre as ações, a editora de software Strategy, anteriormente conhecida como MicroStrategy, disparou (+10,43%) após ter adquirido mais de 6.000 bitcoins, elevando as suas reservas totais para 500.000 bitcoins. A Strategy é a maior detentora privada de moedas digitais do mundo.

A Boeing (+1,57%) continuou a beneficiar da assinatura do contrato anunciado por Donald Trump na sexta-feira para uma nova geração de caças furtivos, denominados F-47. O seu concorrente neste contrato, a Lockheed Martin, caiu 1,07%.

A empresa de contabilidade Dun & Bradstreet foi procurada (+2,98) após o anúncio da sua aquisição pela empresa de investimento Clearlake Capital por aproximadamente 4,1 mil milhões de dólares. Esta operação significa o fecho do capital da empresa, cinco anos após a sua chegada ao mercado norte-americano.

DMC // RBF

Lusa/Fim