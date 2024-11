Vozes de Cabo Verde e Orquestra Metropolitana de Lisboa festejam Cabral

As vozes de Lura, Cremilda Medina, IIolanda Pereira e Tito Paris juntam-se à Orquestra Metropolitana de Lisboa para um espetáculo no Teatro São Luiz, no próximo dia 06 de novembro, que celebra o centenário de Amílcar Cabral.