A lista completa vai ser divulgada na edição especial da revista, que vai ser publicada no dia 29 deste mês e vai contar com uma grande entrevista a Abrunhosa.

"Viagens" foi o disco de estreia de Pedro Abrunhosa e os Bandemónio e foi editado em 1994, tendo vendido mais de 140 mil cópias.

O 'top' 5 da votação para a Blitz, partilhado com a Lusa, inclui ainda, por ordem decrescente, os discos "O Monstro Precisa de Amigos" (1999), dos Ornatos Violeta, "Circo de Feras" (1987), dos Xutos & Pontapés, "Dar e Receber" (1984), de António Variações, e "Psicopátria" (1986), dos GNR.

A votação incluiu figuras do mundo da música como Alain Vachier, Ana Lua Caiano, António Manuel Ribeiro, A Garota Não, José Moças, Pedro da Silva Pereira, entre muitos outros, para além de múltiplos jornalistas e profissionais da comunicação.

"Estamos muito orgulhosos de ter conseguido realizar esta votação histórica. Agradecemos a todos os que participaram e que viveram connosco uma eleição que revisita a história da música portuguesa dos últimos anos. Ter duas centenas de personalidades do setor, de áreas tão variadas, que rapidamente aceitaram a participar nesta votação, comprovou-nos a força que a marca Blitz tem", afirmou o diretor da publicação, Miguel Cadete, citado em comunicado.

A edição especial da revista vai ter "um total de 132 páginas, serão escolhidas as melhores fotografias publicadas ao longo destes 40 anos, bem como as capas mais relevantes desde a icónica do número 1, com Siouxsie and the Banshees, até aquelas que suscitaram mais interesse e controvérsia tanto no jornal como na revista".

"Ainda neste número ficam registados os momentos mais importantes da música ao vivo em Portugal. Desde os primeiros festivais (Sudoeste) aos grandes concertos de estádio (Taylor Swift). Dos concursos de música moderna no Rock Rendez Vous à apoteose do Portugal Ao Vivo em Alvalade. O dueto entre Mick Jagger e Bruce Springsteen no Rock in Rio também está presente, e o de Prince e Ana Moura no Super Bock Super Rock também. Bem como as atuações marcantes de David Bowie, Michael Jackson, Tina Turner, Coldplay e Metallica nos grandes estádios. Ou a internacionalização dos Madredeus. Ou o lendário concerto dos Smashing Pumpkins na Praça de Touros de Cascais", pode ler-se no comunicado.

A Blitz recorda ainda que, no dia 12 de dezembro, vai celebrar o 40.º aniversário numa festa na MEO Arena, em Lisboa, com Xutos & Pontapés, Capitão Fausto, Gisela João e Maro.

A Blitz, lançada em novembro de 1984 como um jornal semanal de música, transformar-se-ia em revista mensal em junho de 2006, que veio a passar para o digital 2018.

TDI // PSC

Lusa/fim