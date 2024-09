Voo com 44 portugueses do Líbano chega hoje a Lisboa

Um voo com 44 portugueses que se encontravam no Líbano e solicitaram ajuda para regressar a Portugal chega hoje ao aeroporto de Figo Maduro, entre as 21:00 e as 22:00, disse à Lusa fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros.