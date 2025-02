"Bem-vindo à Europa, vice-presidente J.D. Vance. Obrigada por uma boa discussão sobre os desafios que partilhamos enquanto aliados. Desde a segurança e a estabilidade até à grande promessa da tecnologia e ao desafio crítico do excesso de capacidade fora do mercado", escreveu Ursula von der Leyen numa publicação na rede social X.

Após o encontro, que ocorreu em Paris à margem da cimeira mundial sobre Inteligência Artificial, a líder do executivo comunitário adiantou aguardar "com expectativa a continuidade da cooperação com o Presidente [norte-americano, Donald] Trump.

A mensagem foi acompanhada de uma fotografia de ambos.

Este encontro de Von der Leyen e J.D. Vance trata-se da reunião de mais alto nível entre a Comissão Europeia e a nova administração norte-americana desde o regresso de Donald Trump à Casa Branca.

Presente no encontro esteve também a chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, que afirmou também na X ter tido uma "boa reunião com o vice-presidente J.D. Vance".

"Juntamente com Von der Leyen, discutimos o trabalho em questões fundamentais: A guerra da Rússia contra a Ucrânia, o reforço da defesa europeia e as ações da China. Como os nossos adversários estão a coordenar as suas ações, temos de fazer o mesmo", adiantou a Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança.

Fontes europeias têm indicado que, até ao momento, Ursula von der Leyen ainda não tem uma data marcada para um encontro bilateral com o Presidente norte-americano, Donald Trump, tendo apenas tido um contacto telefónico por ocasião da tomada de posse do republicano, no passado dia 20 de janeiro.

Outras fontes comunitárias ouvidas pela agência Lusa indicaram que o presidente do Conselho Europeu, António Costa, foi convidado para esta cimeira mundial sobre Inteligência Artificial a decorrer em Paris, mas não pôde comparecer, pelo que não participou na reunião com J.D. Vance.

A reunião aconteceu após Donald Trump ter anunciado que irá impor tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio, contexto que afeta o setor da UE, mas nas publicações na rede social X não houve qualquer menção a estas tensões comerciais.

