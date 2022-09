"Tenho o prazer de dar as boas-vindas à primeira-dama Olena Zelenska, a minha convidada de honra para o discurso do Estado da União de amanhã [quarta-feira]", divulgou Ursula von der Leyen numa publicação na rede social Twitter.

Na publicação, acompanhada de fotografias das duas na cidade francesa de Estrasburgo, a líder do executivo comunitário adiantou que "a coragem do povo ucraniano tocou e inspirou o mundo".

"A Europa estará convosco a cada passo do caminho", concluiu Ursula von der Leyen.

Em 2021, a convidada de honra de Von der Leyen foi a esgrimista italiana e medalhista de ouro Beatrice Vio, que teve os seus membros amputados em 2008, com 11 anos, depois de ter contraído meningite e que se tornou um ícone do desporto paraolímpico.

A presidente da Comissão Europeia profere na quarta-feira o seu terceiro discurso sobre o Estado da União Europeia, uma vez mais num contexto de crises, com a guerra, a inflação e a crise energética como pano de fundo.

Na quarta-feira de manhã, perante o Parlamento Europeu, Ursula von der Leyen, que preside ao executivo comunitário desde 2019, vai apresentar-se novamente em modo de gestão de crise, depois de nos dois anos anteriores as atenções terem estado centradas na resposta à pandemia da covid-19, que forçou mesmo a que, em 2020, o debate pela primeira vez não tenha sido celebrado em Estrasburgo, França, mas sim em Bruxelas.

Desta feita, no hemiciclo de Estrasburgo, Von der Leyen passará em revista os principais acontecimentos do último ano e apresentará as grandes prioridades políticas, objetivos e iniciativas para os próximos 12 meses, naquela que é a primeira vez desde a criação do debate sobre o «Estado da União» Europeia, há 12 anos, que este se realiza enquanto decorre uma guerra de grandes dimensões no continente europeu, lançada pela Rússia na Ucrânia em fevereiro.

Todas as atenções estão centradas no pacote de propostas que Ursula von der Leyen apresentará com medidas de emergência ao nível comunitário para a UE fazer face à escalada dos preços no setor da energia, num contexto de inflação recorde na zona euro.

ANE (ACC) // APN

Lusa/fim