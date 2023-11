Ursula von der Leyen foi recebida pelo Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na estação ferroviária de Kyiv-Pasazhyrskyi pelas 09:45 locais (07:45 em Lisboa).

A presidente da Comissão e o Presidente ucraniano homenagearam os trabalhadores da ferrovia ucraniana, que desde o início da invasão russa, há mais de um ano e meio, asseguram uma das únicas formas de entrar no país e atravessá-lo.

"Trago sempre comigo um conjunto de tópicos que é necessário abordar. Vamos começar com a questão do alargamento [da UE], em concreto o processo de adesão da Ucrânia. Depois vamos falar sobre o apoio financeiro, o apoio militar à Ucrânia, e também questões relacionadas com o 12.º pacote de sanções", disse von der Leyen durante a viagem para Kiev, na sexta-feira à noite, a um grupo de jornalistas que está a acompanhar a visita, entre os quais a Deutsche Presse-Agentur (DPA), que está a servir de 'pool' para o European Newsroom, do qual a Lusa faz parte.

