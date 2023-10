Von der Leyen e Metsola visitam esta 6.ª feira Israel em solidariedade com as vítimas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, visitam esta sexta-feira Israel para expressar a solidariedade da União Europeia (UE) com as vítimas dos ataques terroristas do grupo islamita Hamas.