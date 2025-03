Em declarações à imprensa, von der Leyen referiu que irá informar, na terça-feira, os Estados-membros "através de uma carta sobre o plano de rearmamento da Europa", que será debatida no dia seguinte, na reunião extraordinária do Conselho Europeu.

A líder do executivo comunitário salientou que para União Europeia a desejada "paz duradoura" na Ucrânia "só pode ser construída com base na força que começa com o reforço" da UE. de nós próprios e é esse o objetivo do plano que apresentarei amanhã aos Estados-membros".

A cimeira extraordinária, convocada pelo presidente do Conselho europeu, António Costa, para discutir os últimos desenvolvimentos na situação da Ucrânia, invadida há três anos pela Rússia, conta com a presença, durante o almoço, do Presidente Volodymyr Zelensky.

Após o almoço, o Conselho segue centrado na defesa europeia.

Portugal estará representado pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.

