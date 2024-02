Segundo fontes partidárias ouvidas pela agência Lusa, Ursula von der Leyen anunciou que queria ser candidata a 'Spitzenkandidat' para liderar a Comissão Europeia por mais um mandato de cinco anos.

As mesmas fontes precisaram que o anúncio foi feito pela líder do executivo comunitário numa reunião em Berlim do partido alemão União Democrata-Cristã (CDU), ao qual a responsável pertence, para ser então a sua candidata principal às eleições para o Parlamento Europeu, marcadas para 06 a 09 de junho de 2024.

Fontes próximas de Ursula von der Leyen haviam dito anteriormente à Lusa que este anúncio seria feito perto do fim do prazo para as candidaturas à figura de 'Spitzenkandidat' do PPE, que termina na próxima quarta-feira.

ANE // APN

Lusa/Fim