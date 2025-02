"A Europa está aqui para reforçar a Ucrânia neste momento crítico. Posso anunciar que um novo pagamento de 3,5 mil milhões de euros para a Ucrânia chegará já em março", anunciou Ursula von der Leyen falando na Cimeira Internacional de Apoio, em Kiev, onde está hoje para assinalar o terceiro aniversário da invasão russa do país.

Acompanhada pelo presidente do Conselho Europeu, António Costa, e um dia após o antigo primeiro-ministro português ter anunciado uma cimeira extraordinária a 06 de março em Bruxelas dedicada à defesa europeia, a líder do executivo comunitário vincou que "não é apenas o destino da Ucrânia que está em causa, é o destino da Europa", sendo que a "primeira prioridade continua a ser dar força à resistência" ucraniana.

Por essa razão, a União Europeia (UE) e os seus Estados-membros já mobilizaram 134 mil milhões de euros, "mais do que qualquer outro país", assinalou Ursula von der Leyen.

"Graças ao nosso Mecanismo de Apoio à Ucrânia e ao empréstimo do G7, colmatámos o défice orçamental da Ucrânia para todo o ano de 2025 e, paralelamente, temos de acelerar a entrega imediata de armas e munições. Este será o cerne do nosso trabalho nas próximas semanas", prometeu a responsável.

Um total de 23 membros do colégio de comissários está hoje em Kiev, numa comitiva liderada por Ursula von der Leyen e à qual se juntou António Costa.

"Hoje, estou aqui com o colégio da Comissão Europeia. Uma Ucrânia livre e soberana não é apenas do interesse europeu, mas também do interesse de todo o mundo", salientou a presidente da instituição, vincando que este apoio "não é apenas fundamental para a Europa", mas também "para a Ásia, para África e para ambos os lados do Atlântico" e "um investimento na prevenção de guerras futuras".

A propósito do anúncio sobre o Conselho Europeu especial, de 06 de março, Ursula von der Leyen disse ainda que apresentará "um plano abrangente sobre a forma de aumentar as nossas capacidades europeias de produção de armas e de defesa", um Livro Branco sobre o setor, que deverá ser anunciado em meados do próximo mês.

Hoje a Ucrânia assinala o terceiro aniversário do início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022, que desencadeou uma guerra com um balanço de perdas humanas e materiais de dimensão ainda não inteiramente apurada.

A Ucrânia tem contado com ajuda financeira e militar dos aliados ocidentais.

ANE // SB

Lusa/Fim