"O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán está de visita a Moscovo. Apaziguar Putin não vai fazê-lo parar. Só unidade e determinação poderão abrir caminho para uma paz compreensiva, justa e duradoura na Ucrânia", disse Ursula von der Leyen, na rede social X (antigo Twitter).

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Órban, chegou hoje a Moscovo para uma viagem oficial à Rússia três dias após visitar a Ucrânia, e vai encontrar-se com o Presidente russo, confirmou hoje o seu porta-voz, falando numa "missão de paz".

"O primeiro-ministro Viktor Orbán chegou a Moscovo no âmbito da sua missão de paz. O primeiro-ministro vai encontrar-se com o Presidente russo, Vladimir Putin", indicou o porta-voz do chefe de governo húngaro, Bertalan Havasi, à agência de notícias estatal húngara MTI.

A confirmação surge depois de rumores de que esta deslocação iria ocorrer hoje, três dias após Viktor Órban ter viajado até Kiev para se encontrar com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

A visita já havia sido criticada pelo presidente do Conselho Europeu e pelo chefe da diplomacia europeia, que vincaram que tal se insere apenas no quadro de relações bilaterais entre a Hungria e a Rússia e não representa a União Europeia (UE), quando este semestre Budapeste assume a presidência rotativa comunitária.

