Em comunicado, a entidade revelou que, "em termos homólogos e nominais, o índice de volume de negócios na indústria apresentou uma variação de -31,2% em maio (-33,3% no mês anterior)".

A mesma nota detalhou que os índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo "tiveram descidas de 23,3% e 42,0% (diminuições de 26,5% e 42,9% em abril), respetivamente".

De acordo com o INE, foram os bens intermédios que mais contribuíram para a performance negativa deste índice, com menos 8,9 pontos percentuais (p.p.), "em resultado da diminuição de 26,5%" (-22,3% em abril).

Por sua vez, "os bens de consumo e a energia recuaram 27,6% e 34,6% (decréscimos de 27,2% e 33,3% no mês anterior), respetivamente, contribuindo cada um com -7,5 p.p. para a variação do índice agregado".

Os bens de investimento "deram um contributo de -7,3 p.p., resultante da diminuição homóloga de 41,8%", o que, ainda assim, representa uma recuperação de 23,2 p.p. face a abril.

No caso do emprego e remunerações, o INE contabilizou quedas homólogas de 3,3% e 6,3% (contra descidas de 3,1% e 6,1% em abril, pela mesma ordem), tendo as horas trabalhadas diminuído 21,4% (no mês anterior a redução foi de 24,7%).

Muitas indústrias fecharam ou reduziram atividade devido à pandemia de covid-19 nos últimos meses.

