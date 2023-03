Zelensky deslocou-se a Possad-Pokrovské, uma localidade que foi destruída e esteve nas mãos do Exército russo até à sua retirada no outono de 2022.

O Presidente ucraniano também visitou uma central elétrica atingida durante os ataques contra instalações de energia ucranianas durante o inverno.

A Presidência ucraniana, numa mensagem publicada na rede social Telegram, declarou que esta viagem teve como foco a reconstrução na região de Kherson.

A Rússia ocupou grande parte da região de Kherson - incluindo a capital, que tem o mesmo nome - desde o início da invasão em 24 de fevereiro de 2022.

Uma contra-ofensiva ucraniana, no entanto, obrigou as tropas russas a retirarem-se da parte norte e posteriormente recuarem para o outro lado do rio Dnieper em novembro passado.

Um revés humilhante para o Kremlin, já que o Presidente russo, Vladimir Putin, havia anunciado a anexação de toda a região algumas semanas antes.

Agora a zona libertada, uma região agrícola chave para a Ucrânia e em particular a cidade de Kherson, são alvos diários de ataques russos.

Na quarta-feira, Zelensky deslocou-se à região de Bakhmut, que há meses é o epicentro dos combates no leste, depois na região de Kharkiv, no nordeste.

