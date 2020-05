Intitulada "O lugar que é teu", a campanha tem um sítio próprio na Internet e pede aos sócios vitorianos que comprem um dos cerca de 30.000 lugares no estádio por cinco euros, através da loja virtual do clube, e que tirem uma fotografia com "luz natural e fundo branco".

Depois de concluídos esses passos, os interessados na campanha devem preencher um formulário com os dados pessoais, ao qual têm de adicionar a fotografia, o comprovativo de pagamento do lugar e a validação do "pedido de consentimento de direitos de imagem".

As 10 últimas jornadas do campeonato vão disputar-se entre 03 de junho e 26 de julho, sem público nas bancadas, por causa da pandemia, mas o clube vimaranense, sexto classificado da tabela, pediu aos seus sócios para, mesmo com desafios à porta fechada, contribuírem para um "estádio cheio".

"Perante a situação difícil que vivemos, estamos conscientes de que não podemos ter os nossos sócios presentes fisicamente, mas queremos que continuem no estádio de alma e coração, como sempre", lê-se no sítio oficial da campanha.

Antecipada por um vídeo que os minhotos publicaram no sábado, a campanha assemelha-se assim à que foi lançada pelos alemães do Borussia Moenchengladbach, tendo já sido visíveis as réplicas dos adeptos em cartão na receção ao Bayer Leverkusen, para a 27.ª jornada da I Liga germânica, no sábado anterior (triunfo do Bayer, por 3-1).

Clube com uma média de 16.910 espetadores por jogo até à suspensão do campeonato, confirmada em 12 de março, o Vitória vai ainda receber, no Estádio D. Afonso Henriques, o Sporting, em 04 de junho (25.ª jornada), o Moreirense, em 19 de junho (27.ª), o Vitória de Setúbal, às em 30 de junho (29.ª), o Gil Vicente, em 10 de julho (31.ª), e o Marítimo, em 19 de julho (33.ª).

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 355 mil mortos e infetou mais de 5,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.369 pessoas das 31.596 confirmadas como infetadas, e há 18.637 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

