Com um investimento de 430 mil euros, o festival, que pretende "celebrar o bacalhau e aquilo que representa para o município", irá ter lugar Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré.

"O Festival do Bacalhau é uma aposta na valorização da história e das tradições do município, na dinamização da economia local e na atratividade turística do território, onde a gastronomia, o mar e a ria são marcas muito fortes", refere uma nota camarária.

Ao longo de cinco dias, o bacalhau vai ser o prato principal, com as associações locais a confecionar variados pratos do "fiel amigo", em dez tasquinhas e dois bares de petiscos.

O programa inclui ainda 14 'showcookings', que têm sempre o bacalhau como ingrediente principal, estando já confirmada a presença de Tia Cátia, Daniel Cardoso, Vanessa Alfaro, Bárbara Pereira e Tony Martins.

A par da gastronomia, os concertos são um dos grandes atrativos daquele que é considerado o maior evento anual do município.

Pelo palco principal do festival vão passar nomes como Vitor Kley (14 agosto), Tony Carreira (15 agosto), GNR (16 agosto), Áurea (17 agosto) e Buba Espinho (18 agosto).

A "Volta ao Cais em Pasteleira", a 13 de agosto, e a "Corrida Mais Louca da Ria", no dia 17 de agosto, são outros dos pontos altos do Festival do Bacalhau.

Durante o dia, haverá animação para as famílias com jogos, oficinas, desporto e animação.

Ainda segundo a autarquia, também foram implementadas algumas melhorias no recinto do festival, como a colocação de um novo piso de contraplacado marítimo, na zona de esplanada das padarias e do bar da Rota da Bairrada evitando, assim, a poeira causada pelo piso de saibro.

A área do artesanato no pavilhão Âncora também assume este ano "uma nova configuração, mais organizada, apelativa", procurando corresponder às necessidades expositivas dos 30 artesãos, que vão mostrar aos visitantes os seus produtos manufaturados, com inspiração marítima e identitária do território.

A Câmara destaca também a aposta na inclusão com a presença de um intérprete de língua gestual portuguesa a acompanhar os concertos do Palco Estibordo e dois 'showcoookings'.

À semelhança do ano anterior, haverá junto ao Palco Estibordo uma plataforma de mobilidade condicionada, devidamente sinalizada, e duas zonas de estacionamento para pessoas com mobilidade reduzida.

Para a realização deste evento, a Câmara conta com cerca 50 colaboradores e mais de 500 voluntários (entre organização e associações participantes).

JDN // MSP

Lusa/Fim