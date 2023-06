"Pedimos de indemnização, para cada um, de 350 milhões de meticais [cinco milhões de euros]", explicou à Lusa Inocêncio Manhique, uma das vítimas, à porta da Procuradoria-Geral da República em Maputo, momentos após submeter o documento.

O valor da indemnização, explicou Inocêncio Manhique, baseou-se num caso famoso que envolveu Josina Machel, filha do antigo Presidente Samora Machel e de Graça Machel, e que perdeu um olho num caso de violência doméstica, tendo a justiça condenado o antigo namorado da vítima a pagar cerca de 200 milhões de meticais (quase três milhões de euros).

"Eu sofri não só no olho, sofri também na área da mandíbula. Sofro todos os dias com dores de cabeça", frisou.

Além de Inocêncio Manhique, Marcos Amélia, 28 anos, também perdeu o olho esquerdo durante a repressão policial no dia 18 de março e hoje, após a submissão da participação, acredita que a justiça será feita.

"Acho sim, que vamos conseguir. A própria Procuradoria se pronunciou sobre o caso e viu que se tratou de uma injustiça. Então, se foi injustiça, acho que o nosso caso está ganho", declarou à Lusa Marcos Amélia.

A vítima fala sobre as dificuldades que enfrenta quase três meses após os episódios que o deixaram cego de um olho.

"Para alguém que antes tinha todos olhos e agora não tem um é difícil descrever a situação [...] É devastador porque a sociedade julga-te sem mesmo saber qual é a tua história", afirmou o jovem moçambicano.

Além de exigir a indemnização, a participação criminal submetida hoje pede que a Procuradoria-Geral da República de Moçambique identifique e responsabilize criminalmente os agentes que dispararam as cápsulas de gás lacrimogéneo que atingiram as vítimas.

"O que nós pretendemos é perceber, perante o mundo, se em Moçambique há ou não justiça. Se há justiça, então a PGR vai identificar os agentes e vai responsabilizá-los. Se não há justiça, o expediente que acabámos de submeter vai ficar na gaveta", disse o advogado das duas vítimas, Elvino Dias.

No dia 18 de março, agentes da polícia moçambicana alegaram ter "ordens superiores", nunca esclarecidas, para dispersar grupos que estavam autorizados a realizar marchas pacíficas em vários pontos do país em homenagem ao 'rapper' de intervenção social Azagaia, que morreu por doença nove dias antes.

A repressão policial, que ocorreu sobretudo em Maputo, deixou vários feridos, tendo posteriormente os organizadores das marchas submetido recursos às autoridades nacionais e estrangeiras para responsabilização face ao que classificam como força desproporcionada exercida por aquela corporação.

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou averiguações à ação policial nas marchas, considerando, no entanto, que as autoridades tinham informações de que existiam "infiltrados" que queriam atingir "outros intentos" com a homenagem ao 'rapper' Azagaia e lamentando os distúrbios ocorridos.

Na informação anual sobre o estado da justiça no país, a procuradora-geral da República, Beatriz Buchili, afirmou que o Ministério Público abriu processos-crime contra agentes envolvidos nos confrontos de 18 de março, mas desde então não se conheceram mais desenvolvimentos.

