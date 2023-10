Segundo as autoridades belgas, foi cancelada a cerimónia de boas-vindas a Marcelo Rebelo de Sousa no exterior do Palácio Real, em Bruxelas, que era o primeiro ponto do programa, assim como a deposição de uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido.

Na segunda-feira à noite, houve um ataque a tiros na capital belga que provocou a morte de duas pessoas, e que levou o chefe de Estado a cancelar uma saída, a seguir ao jantar, e a permanecer no hotel, por indicação das autoridades.

Por causa deste ataque, o nível de alerta em Bruxelas, onde hoje se concentra o programa do Presidente da República, foi elevado para o grau máximo.

Entretanto, a ministra do Interior belga, Annelies Verlinden, disse hoje de manhã que o suspeito da morte dos dois cidadãos suecos foi morto a tiro pela polícia.

IEL (CSR) // SB

Lusa/Fim