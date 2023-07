"Os presidentes [Lula da Silva e João Lourenço] estão a coordenar a data da visita" que faz parte das intenções de Lula da Silva a curto e médio prazo. "Falta apenas que se coordenem as datas em função das agendas dos presidentes", disse aos jornalistas o embaixador do Brasil, Rafael Vidal, após ser recebido no Palácio Presidencial, em Luanda

Segundo Rafael Vidal, o encontro teve como objetivo atualizar o chefe de Estado angolano sobre os avanços do programa de cooperação para o desenvolvimento da agricultura no Vale do Cunene "que responde ao pedido de trabalhar junto com o Brasil para desenvolver a base produtiva de Angola".

O diplomata brasileiro destacou que se trata de um projeto de cooperação integral e que envolve transferência de conhecimento e políticas públicas, mas também atração de investimentos para fazer uma "revolução verde" no Vale do Cunene (sul de Angola).

"É um programa âncora na relação do Brasil com Angola", realçou, explicando que procura replicar no vale do Cunene o modelo que foi seguido no Vale de São Francisco (Brasil), que se tornou uma importante área de produção hortofrutícola após o desenvolvimento de projetos de irrigação.

Segundo Rafael Vidal, com o governo de Lula, foi também retomada "a expectativa de contar com linhas de financiamento brasileiras para a cooperação sul-sul", o que poderá vir a ser adotado no Vale do Cunene.

