"Os ataques dos insurgentes continuam a ameaçar as oportunidades no Gás Natural Liquefeito (LNG), já que o mais recente ataque ocorreu a cinco quilómetros do projeto da Total na Área 1; os crescentes ataques dos militantes ligados ao Estado Islâmico aumentam o risco de atrasos na construção e podem dificultar futuros investimentos", referem os analistas num comentário aos ataques no país.

Na nota enviada aos clientes, e a que a Lusa teve acesso, esta consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings escrevem que "a atividade sustentada dos insurgentes em 2021 implica um risco significativo quer à finalização do projeto de construção da fábrica da Total, quer ao desenvolvimento do terminal de LNG da Exxonmobil e da Eni, na Área 4, na bacia do Rovuma, que aguarda ainda uma decisão final de investimento".