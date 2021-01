No Lar de São José, de um total de 164 casos confirmados acumulados, 144 permanecem ativos, enquanto 12 pessoas morreram e oito recuperaram.

No Lar de Nossa Senhora do Carmo, na Ordasqueira, o surto de covid-19 atingiu uma centena de pessoas, das quais 92 continuam infetadas, quatro morreram e outras quatro recuperaram.

No Lar Barro Sénior Residence, o surto atingiu 55 pessoas, que continuam infetadas.

De um total de 45 casos confirmados na Casa de Repouso Enseada da Harmonia, no Casal Barreirinha, 40 estão ativos. Quatro pessoas morreram e uma recuperou.

No Lar Nossa Senhora d'Ajuda, no Ramalhal, a covid-19 atingiu 46 pessoas, que continuam infetadas.

A Proteção Civil Municipal tem vindo a pedir voluntários para reforçar as brigadas de intervenção rápida (BIR) da Segurança Social, que são insuficientes para dar resposta aos lares do concelho, onde existem surtos de covid-19.

As BIR destacadas para o concelho são compostas por 20 elementos, mas não são suficientes para dar resposta às necessidades.

As tarefas passam sobretudo pela recolha de roupa suja e de resíduos, distribuição de refeições, e apoio no deitar e no levantar de utentes.

Às mortes nos lares por causa da covid-19 acrescem outras 19 associadas ao surto no hospital de Torres Vedras, que atingiu um total de 186 casos confirmados entre utentes e profissionais, dos quais 46 já recuperaram.

Baseando-se nos dados reportados pelo delegado de saúde e divulgados no boletim epidemiológico do concelho, fonte oficial do município esclareceu que o total de casos de infeção engloba utentes que foram contagiados quando estiveram internados na unidade por outras doenças, mas que estão a recuperar em casa.

Os primeiros casos surgiram na semana do Natal, acrescentou.

Desde o início da pandemia, Torres Vedras, no distrito de Lisboa, contabiliza 3.778 casos confirmados, dos quais 1.289 estão ativos e 2.426 recuperaram, enquanto 63 pessoas morreram.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 2.075.698 mortos resultantes de mais de 96,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.686 pessoas dos 595.149 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

