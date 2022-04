"Desde o início da invasão russa, foram mortos 503 civis, incluindo 24 crianças", disse num vídeo publicado no seu canal na rede social Telegram o governante da região, cuja capital, Kharkiv, tem sido fortemente bombardeada pelo exército russo.

Nas últimas 24 horas, a região do leste da Ucrânia sofreu 34 ataques, que causaram um morto e oito feridos, acrescentou Sinegoubov.

Segunda maior cidade da Ucrânia, com quase 1,5 milhões de habitantes antes da guerra, Kharkiv está localizada a cerca de 40 quilómetros da fronteira com a Rússia e foi palco de intensos combates no início da invasão, mas manteve-se sob controlo das forças ucranianas.

A guerra na Ucrânia, que entrou hoje no 50.º dia, causou um número ainda por determinar de mortos civis e militares.

Embora admitindo que os números reais são muito mais elevados, a ONU confirmou hoje pelo menos 1.964 mortos, incluindo 161 crianças, e 2.613 feridos entre a população civil.

