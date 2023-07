Segundo a PN, a megaoperação, denominada "Capital Segura", foi realizada no sábado no âmbito do Plano Operacional Verão Seguro 2023, e resultou na detenção de 20 pessoas, sendo que quatro serão apresentadas ao Ministério Público, das quais três por posse de arma branca e uma por posse de estupefacientes.

Os restantes 16 indivíduos detidos foram conduzidos às unidades policiais para efeito de identificação, ainda de acordo com a polícia cabo-verdiana, que indicou que foram abordadas 532 pessoas na via pública e 484 suspeitos foram submetidos a revistas.

A PN fez ainda 10 apreensões de pequenos embrulhos de canábis, 12 pequenos embrulhos de haxixe, três armas de fogo de fabrico artesanal, denominadas de 'boca bedjo' e 24 armas brancas apreendidas e uma coluna de som.

A nível do trânsito, foram fiscalizadas 144 viaturas, 14 das quais de chapa verde (de emigrantes) e um do Estado, tendo sido elaborado um auto de notícia sobre uso indevido do veículo.

Também duas viaturas foram aprendidas, por falta de documentos essenciais para circulação, foram aplicadas seis coimas por infrações diversas, no valor de 95 mil escudos (861 euros), prosseguiu a PN, que fiscalizou ainda 25 estabelecimentos comerciais.

A operação contou com 120 efetivos dos diversos ramos da polícia, com o objetivo de "garantir a segurança e o bem-estar da população da capital".

Na fiscalização de trânsito rodoviário, o enfoque foi dado ao regime jurídico de uso de viaturas do Estado, na revista e buscas em viaturas suspeitas e a fiscalização rodoviária propriamente dita, enquanto na ordem pública, a PN incidiu sobre o controlo do novo regime jurídico das armas e munições, que entrou em vigor há um mês.

