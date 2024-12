"A Associação Europeia de Clubes (ECA) continua em discussão com a FIFA para uma melhor distribuição dos valores pelos clubes europeus. Estima-se entre 16 e 20 milhões de euros pela participação, além de uma [quantia] crescente relacionada com a performance desportiva, o que é bem abaixo das expectativas iniciais", afirmou André Villas-Boas.

O dirigente 'azul e branco' falava aos jornalistas à margem da visita à casa do FC Porto de Fiães, no concelho de Santa Maria da Feira, no dia seguinte à realização do sorteio do Mundial, em Miami, nos Estados Unidos, país anfitrião da principal prova de clubes da FIFA.

"É um valor sempre importante para o FC Porto, principalmente por ter falhado a Liga dos Campeões desta época, mas também digo de coração que temos muito gosto em estar nesta competição. O FC Porto foi por duas vezes vencedor da Taça Intercontinental [em 1987 e 2004] e estará de forma inédita neste formato do Mundial. Temos muito gosto e orgulho em estar presentes e queremos honrar os pergaminhos do clube nesta prova", assumiu.

O Mundial de clubes, disputado pela primeira vez numa periodicidade quadrienal e por 32 equipas, divididas em oito grupos de quatro cada, com as duas primeiras a seguirem para os oitavos de final, decorre entre 15 de junho e 13 de julho de 2025, nos Estados Unidos.

O FC Porto estreia-se frente ao bicampeão brasileiro Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, seguindo-se os embates com os norte-americanos do Inter Miami, do 'astro' argentino Lionel Messi, e o bicampeão egípcio Al-Ahly, vencedor da Liga dos Campeões africanos em 2023/24.

"Vi o sorteio com emoção e agrado. O Palmeiras é uma equipa complicada de defrontar e, se o treinador se mantiver, trará mais um orgulho português ao jogo. As equipas egípcias são competitivas e mostram uma dedicação e intensidade que são difíceis de controlar. Depois, o Inter Miami é uma equipa rodeada de estrelas, como Messi e todos os outros", projetou.

André Villas-Boas foi também questionado sobre a visita do FC Porto ao Famalicão, no sábado, da 13.ª jornada de I Liga, com os 'dragões' a poderem alcançar o líder isolado Sporting, derrotado na quinta-feira no terreno do Moreirense (2-1), na abertura da ronda.

"A concentração é máxima. Para aproveitarmos esta oportunidade, há que fazer o nosso trabalho. Temos de ser competentes e rigorosos, dando tudo pela conquista destes três pontos. É sempre uma deslocação difícil e a mudança de treinador [no Famalicão] traz alguma imprevisibilidade na preparação do jogo, mas o 'mister' [Vítor Bruno] estará atento a esses sinais. Esperamos estar à altura do desafio e reduzir distâncias", afiançou.

O presidente do FC Porto rejeitou ainda comentar a decisão proferida na quinta-feira pelo Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, de levar a julgamento nos exatos termos da acusação do Ministério Público (MP) os 12 arguidos da Operação Pretoriano, incluindo Fernando Madureira, ex-líder dos Super Dragões, claque afeta ao clube 'azul e branco'.

"O FC Porto é assistente no processo. Cabe às instâncias decidirem em função do que vier a ser julgado ou provado e de os arguidos serem declarados culpados ou inocentes. O FC Porto sente-se lesado pelo que aconteceu e veremos o que diz a justiça", finalizou.

A decisão instrutória não é passível de recurso e tinha de ser conhecida até sábado, quando se completam 10 meses desde a aplicação do regime de prisão preventiva a Fernando Madureira, único arguido da Operação Pretoriano que vai permanecer nessa condição, numa altura em que ainda não há data nem local marcados para o julgamento.

