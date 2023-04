Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Vila Viçosa, Inácio Esperança, indicou que o dossiê da candidatura "está praticamente pronto para entrega" na comissão nacional da UNESCO, o que deverá ocorrer "no final de maio ou início de junho".

"Foi um ano árduo de trabalho para a inclusão de muitos textos e aproveitámos trabalho que já estava feito, mas com outra perspetiva e uma estratégia diferente", sublinhou o autarca, no dia em que foi apresentado o plano de gestão da candidatura.

A reformulação da candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) foi feita depois de a anterior versão ter sido reprovada pela comissão nacional do organismo.

Segundo o presidente do município, a estratégia passou a ser liderada pelo arquiteto Nuno Lopes, que esteve ligado às candidaturas da Universidade de Coimbra, da Ilha do Pico (Açores) e do centro histórico de Évora para a classificação da UNESCO.

Por outro lado, realçou Inácio Esperança, "esta já não é a candidatura da Câmara de Vila Viçosa a Património da Humanidade", já que a Fundação Casa de Bragança, proprietária de património na vila alentejana como o Paço Ducal, passou a ser copromotora.

"Isto faz toda a diferença", pois "são incluídos e aprofundados temas que passam a ser chave na candidatura: a coroação de Nossa Senhora da Conceição como Padroeira de Portugal e a vivência em torno da Tapada Real e da Paço Ducal de Vila Viçosa", adiantou.

O autarca assinalou que também foi alterada a designação da candidatura, passando de "Vila Viçosa: Vila Ducal Renascentista" para "Vila Viçosa: Vila Ducal", com o objetivo de se distinguir de outros locais já classificados.

"A UNESCO dificilmente classifica dois sítios com a mesma característica e já existem duas ou três vilas ducais renascentistas na Europa classificadas", sustentou.

De acordo com o presidente do município, o dossiê da candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial pela UNESCO é constituído por três volumes, nomeadamente a proposta de classificação, textos históricos e o plano de gestão.

A reformulação da candidatura foi anunciada em fevereiro de 2022, tendo, na altura, o autarca de Vila Viçosa explicado que as alterações eram necessárias devido a solicitações feitas pela comissão nacional da UNESCO.

O processo de candidatura de Vila Viçosa a Património Mundial começou a ser preparado em 2001.

