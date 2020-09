Vigilância vai apertar após camas lotadas em Maputo - PR moçambicano

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse hoje que todas as camas preparadas para os cuidados intensivos de covid-19 em Maputo já estão ocupadas, avisando que as autoridades vão "apertar" no controlo das medidas de prevenção do novo coronavírus.