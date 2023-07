O jornal Vietnam Express e outros meios de comunicação social vietnamitas afirmaram que os cartazes publicitários de "Barbie" foram retirados das páginas eletrónicas dos distribuidores de filmes, depois de a decisão de segunda-feira.

Com Margot Robbie no papel de Barbie e Ryan Gosling, como Ken, o filme cómico de Greta Gerwig devia estrear a 21 de julho nos cinemas vietnamitas.

O diretor-geral do Departamento de Cinema do Vietname, Vi Kien Thanh, afirmou que a decisão foi tomada pelo Conselho de Avaliação do Cinema vietnamita.

O mapa do filme mostra a "linha dos nove traços" da China, relativa às reivindicações de soberania de Pequim sobre a maior parte do mar do Sul da China, rejeitadas pelo Vietname, pela Malásia e pelas Filipinas.

Em 2016, um tribunal internacional decidiu que a "linha de nove traços" não tem base legal e que as Filipinas tinham direito a uma zona económica exclusiva em parte da área reivindicada por Pequim. A China rejeitou a decisão.

A China afirma que a maioria do mar do Sul da China se encontra dentro da "linha dos nove traços", utilizada para demarcar o que considera ser a fronteira marítima.

Esta afirmação tem levado a tensos impasses entre a China e países-membros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN, Indonésia, Vietname, Malásia, Brunei e Filipinas), com os barcos de pesca e navios militares chineses a tornarem-se mais agressivos nas águas disputadas.

Em 2019, o Vietname ordenou o cancelamento da exibição de "Abominável" depois de os espetadores se terem queixado de uma cena que mostrava a "linha dos nove traços".

Os políticos das Filipinas apelaram para um boicote a todos os lançamentos da produtora norte-americana DreamWorks em protesto contra a cena, e a Malásia ordenou que a cena fosse cortada do filme.

