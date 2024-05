Vídeo de MNE israelita a criticar Espanha é "escandaloso e execrável", diz MNE espanhol

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Espanha classificou hoje como "escandaloso e execrável" uma montagem em vídeo divulgado pelo homólogo israelita com imagens do atentado de 07 de outubro misturadas com duas pessoas a dançar flamenco.