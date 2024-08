"Devemos promover a inclusão digital e garantir que todos os jovens, independentemente da sua localização ou condição socioeconómica, tenham acesso a tecnologias digitais e a educação de qualidade", afirmou Mariano Sabino, numa mensagem alusiva ao Dia Mundial da Juventude.

O Dia Mundial da Juventude, que hoje se assinala, é este ano dedicado ao tema "Dos cliques ao progresso: caminhos digitais dos jovens para o desenvolvimento sustentável".

Ao salientar que a "era digital" pode ser um "poderoso catalisador para mudanças positivas", o vice-primeiro-ministro defendeu que a inclusão digital é "essencial para capacitar a próxima geração de líderes e inovadores".

"Timor-Leste deve também fomentar a educação e capacitação. O Governo deve investir em programas educacionais que desenvolvam as capacidades na área digital, preparando os jovens para enfrentar os desafios do futuro e criar oportunidades de emprego sustentável", destacou Sabino.

O vice-primeiro-ministro defendeu ainda que os jovens empreendedores utilizadores de tecnologias digitais devem ser apoiados para "desenvolver soluções criativas e sustentáveis".

"É determinante fomentar a participação dos jovens na utilização de plataformas digitais para amplificar as suas vozes e garantir que as suas opiniões sejam ouvidas em fóruns locais, nacionais e de âmbito internacional", afirmou, na mensagem, salientando que aquela é também uma forma de "fortalecer a democracia e promover a justiça social".

No âmbito da celebração do Dia Mundial da Juventude, várias agências da ONU em conjunto com o Ministério da Juventude, Desporto, Arte e Cultura timorense organizam o Festival Kor.

MSE // EJ

Lusa/Fim